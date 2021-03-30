Mudurnu da kırmızı çizgisini çekti

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığınca trafikteki yaya güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan kampanya kapsamında Mudurnu ilçemizin Taşkesti Beldesinde de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği gerçekleştirildi. Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik tarafından Kırmızı Çizgi çekilerek uygulama başlatıldı. Kaymakam Çevik, uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerine, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken yaya geçmesi durumunda, ilk geçit hakkının yayalara verilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çevik, akabinde öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullandı.

Taşkesti İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Koray Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan ve öğrenciler katıldı.