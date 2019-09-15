Mudurnu'da Silahlı Kavga

Mudurnu ilçemiz Taşkesti beldesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Mudurnu'da Silahlı Kavga

HABER:Aysun Beykoz

Mudurnu Taşkesti Beldesi’nde aralarında husumet bulunan E.G. (45) ile Bilal Tutar (23), Bülent Ecevit Parkı önünde tartıştı. Tartışma kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Tartışma alevlendikten kısa bir süre sonra  E.G. üzerinde bulunan tabanca ile Bilal Tutar’a ateş etti. Ağır yaralanan Tutar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tutar’ın burada yapılan müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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