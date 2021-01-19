Mudurnu'dan Yunanistan'a soba satmak

1920 yılında Hacı Kasım Atlı’nın başlatmış olduğu mesleği torunu İsmail Atlı sürdürmeye devam ediyor. Mudurnu’da 1974 yılında babasının fındık ve kestane sobası üreten dükkanında çalışmaya başlayan Atlı, Ufuk Bayram’ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde sobacılık adına taşıdığı misyonu, fındık sobanın ne olduğunu, mesleğin tükeniyor oluşunu ve çalışma hayatında başına gelen ilginç anıları şöyle anlatıyor:

Makinelere direnemiyoruz

“Geçmiş dönemlerde öküz arabası tekerliği, pulluk, balta, kürek ve çapa gibi bir çok malzeme üretirdik. Eskiden sıcak demircilik çok daha revaçtaydı. Çarşımızda o dönem 35’e yakın demirci dükkanı vardı. Bugün bizim dışımızda kimse kalmadı. Bugün şahmerdan makinesiyle dövülerek yapılan ürünlerle elle yapılanlar arasında büyük farklar var. Makinelerin yaptığı işçiliğe bizler yetişemiyoruz. Onlar karşısında bizim işçiliğimizin bir önemi kalmıyor.

Yunanistan’a bile soba gönderdik

“Bugün Ege’ye Akdeniz’e, Doğu’ya ürün gönderiyoruz. Ürettiğimiz bu sobalar fındık, ceviz kabuğu, kayısı, vişne çekirdeği ve sıkıştırılmış talaş kullanılarak yakılıyor. Doğu bölgesinde sıklıkla fıstık kabuğu kullanılıyor. Pandemiden önce yurt dışına da satışımız oluyordu. Özellikle Yunanistan’a birçok satışı gerçekleştirdik. Bu sobalar ekonomik olarak inanılmaz avantajlı. Saatte 1 kilogram yakıt yakıyor. Ayrıca kömür kullanıldığı zaman oluşan kirlilik, is, kurum problemi bizim sobalarımızda olmuyor. Kabuklar sobada sıfır kül bırakıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 13:46