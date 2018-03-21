Haber: Aysun Beykoz

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Yatırımcı kurumlar arasında yer alan SEDAŞ, ilkeli bir şekilde yatırım projelerini TEDAŞ Genel Müdürlüğü, AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezleri) ile paylaşıyor ve ilgili kurumlarla işbirliği yanında, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelere de gerekli bilgilendirmeleri sağlıyor.

Proje bazında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak üzere Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ile bir araya gelen SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, 2018 yılı yatırım programında Mudurnu’da Bolu Caddesi üzerindeki ekonomik ömrünü yitirmiş şebekenin yapılmasına ait projeyi yerinde etüt ettiler. Bu projede, alçak ve orta gerilim (AG/OG) elektrik şebekesinin yer altına alınması ve toplamda 4 adet monoblok beton köşk trafo kabininin tesis edilmesi ile yaklaşık 2 km’lik güzergahtaki yerleşim alanında sürekli artan enerji talebinin karşılanması ve şebekenin yenilenmesi ile müşteri memnuniyeti de hedefleniyor.

İŞ PLANI KOORDİNASYONU

Yerinde yapılan bu etkin iletişim çalışmasında, İller Bankası tarafından Mudurnu Merkez’de 2018-2019 aralığında tamamlanması hedeflenen su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının gerçekleşeceği, ancak yeraltı kablolu elektrik dağıtım şebekesinin su, kanalizasyon, doğalgaz, telekomünikasyon vb. türde altyapı çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının zarar görebileceği ve sonraki dönemde enerji kalitesinin olumsuz etkilenebileceği de dikkate alındı. Kablo eki ve arızaların oluşmasına neden olmayacak şekilde planlama yapılmasının, kanalizasyon ve su tesis yapım işlerinin tamamlanması sonrasında elektrik şebekesine geçilmesinin zorunluluğu da Belediye ve SEDAŞ yetkililerince değerlendirildi.

KAYNAĞIN VERİMLİ KULLANILMASI

Tarihi kent kimliği ve dokusu hâlâ bozulmadan günümüze ulaşabilmiş, geçmişten geleceğe ışık tutan Mudurnu da yeraltı elektrik şebekesine ait uygulanacak projenin yapım işinin, İller Bankası çalışmasının tamamlanması sonrasında yapılmasına karar verildi. Yatırım çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kamu kaynaklarının verimli kullanılması esası dikkate alındı ve bu konuda fikir birliğine varıldı.



