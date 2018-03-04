Haber: Ceylan Beykoz

Köy muhtarı Yusuf ve eşi Bedriye Tanrıkulu, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlere destek olunması amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak istedi. Bu düşüncesini köy sakinlerine de açan muhtar Tanrıkulu'na köy sakinleri de destek olarak kendi aralarında para topladı. Köy muhtarı Tanrıkulu, toplam 50 hane bulunan köyde ikamet eden vatandaşlardan imza karşılığında aldığı toplam 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na gönderilmesi için Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin'e teslim etti. Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, eşi ile birlikte Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak istediklerini anlatarak, "Suriye'de mücadele eden askerlerimizi televizyonda izlerken etkilendim. Eşim Bedriye Tanrıkulu'na iki maaşım var bir maaşımı Mehmetçiklere göndereceğim dedim. Tamam dedi. Ben de bir miktar vereyim diyerek alışverişlerden artan paralardan biriktirdiği 100 lirayı bana verdi" diye konuştu. Eşinin de kendisine destek olmasının ardından durumu köy sakinlerine anlattığını da söyleyen Tanrıkulu, "Köy halkına Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmak istediğimi söyleyince herkes gönlünce para verdi. Toplamda beş bin lira oldu. Biz de bu parayı imza altında Mudurnu Kaymakamı aracılığı ile Mehmetçik Vakfı'na verilmesi için teslim ettik" şeklinde konuştu. Tanrıkulu, 50 haneli Hacıhalimler köyünde 126 kişinin ikamet ettiğini de sözlerine ekleyerek, 15 yıllık muhtarlık yaptığı köy sakinleri ile birlikte Türk ordusuna böyle bir destek yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.