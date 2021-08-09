Mudurnu Halk Eğitim Merkezi duyurdu

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmaları halen devam ediyor. İlimizde olası bir yangın çıkmaması için Bolu valisi Ahmet Ümit’in talimatıyla Bolu Orman İşletme Müdürlüğüyle birlikte ormanlarımızı koruma faaliyetleri sürdürülüyor. Halkımızın bilinçlenmesi adına Mudurnu Halk Eğitim Merkezinde "orman yangınları ile mücadele” kursunun açılacağını duyurdu. 8 saat şeklinde açılması planlan programa katılım sağlamak için 13 yaşını tamamlamış ve okur yazar olmak gerekir. Orman Yangınları İle Mücadele Yöntemleri Kurs Programını tamamlayan bireyin;

Orman yangını ile ilgili kavramları ve türlerini tanımlaması, yangın çıkış nedenlerini bilinmesinin önemini kavraması, orman yangınını etkileyen faktörleri bilmesi, yangın söndürme ve yangına müdahalede kullanılan yöntemleri ayırt etmesi, orman yangınını söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazları tanıması, orman yangını ihbarlarında yapılması gerekenler ve erken müdahale yöntemlerini bilmesi, orman yangınına ilk müdahalede yangının yayılmasını engellemenin önemini kavraması, orman yangınına müdahalede doğru yöntemleri kullanabilmesi, orman yangınına müdahale eden tüm görevli ve gönüllü kişilerin hayatını tehlikeye sokmayacak yöntem ve araçları tercih etmesi, amaçlanmaktadır. Yapılan duyuruda kursa katılmak isteyenlerin Mudurnu Halk Eğitim Merkezine müracaat etmeleri belirtildi.