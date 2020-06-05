Mudurnu hayvan pazarı açılıyor

Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan hayvan pazarının, 6 Haziran itibariyle normal çalışma seyrine döneceği bildirildi.

Mudurnu hayvan pazarı açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayvan pazarlarının da faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmişti. Virüsün ülkemizdeki seyrinin yavaşlaması ve kontrol altına alınması ile birlikte normalleşme adımları bir bir atılmaya başlandı. Bu kapsamda faaliyetine ara veren hayvan pazarları da açılmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili Mudurnu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Covid 19 salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen ilçemiz hayvan pazarı 06.06.2020 tarihinde tekrar faaliyete geçecektir. Halkımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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