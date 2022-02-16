Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine Mehmet Balcı’dan ziyaret

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı, Mudurnu’ya giderek Mudurnu İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Yapılan ziyaret kapsamında yapımı bitmek üzere olan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine giden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı, hastanede yürütülen çalışmaları inceledi.Temeli 2019 yılında atılan Mudurnu Devlet Hastanesinde sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan hastanenin 2 ay içerisinde hizmete açılması bekleniyor. Yer sorunu nedeniyle uzun yıllar temeli atılamayan hastane eski Özel İdare binası yıkılarak yapıldı. 30 yatak kapasitesi bulunan Mudurnu Devlet Hastanesi yaklaşık 12 Milyon lira bütçeyle inşa edildi.Uzm. Dr. Mehmet Balcı, yaptığı incelemeler sonucun İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine tavsiyelerde bulunarak yeni yapılan hastanenin hayırlara vesile olmasını diledi.