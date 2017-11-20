Haber: Ceylan Beykoz

Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve paydaş memnuniyetinin artırılmasına gerekli önemi veren SEDAŞ yöneticileri, paydaş iletişimi kapsamında Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ve Bolu Müşteri Hizmetleri Merkezi Sorumlusu İlhan Özdemir ile Mudurnu Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Eyüp Bensiz Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’i makamında ziyaret ederek SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

KAYMAKAMA BİLGİ SUNULDU

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, “SEDAŞ’ın elektrik tüketimiyle ilgili fatura tahakkuku ve tahsilatı yapmadığını, bu sürecin perakende şirketler tarafından sürdürüldüğünü, SEDAŞ’ın 4 il 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 mahalleyi kapsayan 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesinde 1700 çalışanı ile özel şirket olarak hizmet verdiğini, dağıtım şirketi olarak, elektrik dağıtım şebekelerine ait yatırımları, sayaç okuma, kesme ve açma, yeni binaların enerji müsaadesi, proje onayı, elektrik bağlantısı görevlerini sürdürdüğünü, özellikle aydınlatma, kayıp enerji ile mücadele, elektrik arıza, bakım ve onarım süreçlerine ait görevleri 7 gün 24 saat yaptığını” belirtti. SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, “SEDAŞ hesap verilebilirlik, kaliteli hizmet ve çözüm odaklı yaklaşım ilkeleri ile müşteri memnuniyetini hedefliyor. Paydaşları ile etkin iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımı içinde çalışıyor.”dedi.

KAYMAKAM ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Kaymakam Efecan Şahin, Mudurnu mahalle ve köy muhtarları ile yaptıkları toplantılarda kendisine iletilen öneriler ve talepler ile tespitlerini, SEDAŞ yöneticileri ile paylaştı. Kaymakam Efecan Şahin, SEDAŞ’ın aydınlatma yönetmeliği kapsamında sürdürdüğü faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını belirtti ve “SEDAŞ ile işbirliğimizi başarılı bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz” dedi. Kaymakam Şahin, misafirleri ile yakından ilgilenirken, yapılan nezaket ziyareti ve SEDAŞ’ın hizmet odaklı süreçleri hakkında kendisine verilen ayrıntılı bilgiler için teşekkür etti.