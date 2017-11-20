banner133

banner101

20 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mudurnu Kaymakamlığına SEDAŞ’tan ziyaret

    SEDAŞ paydaşları ile etkin iletişimi ve işbirliğini sürdürürken, SEDAŞ hesap verilebilirlik, kaliteli hizmet ve çözüm odaklı yaklaşım ilkeleri ile müşteri memnuniyetini hedefliyor.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 07:47
    Bu haber 61 kez okundu
    Mudurnu Kaymakamlığına SEDAŞ’tan ziyaret

    Haber: Ceylan Beykoz

    Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve paydaş memnuniyetinin artırılmasına gerekli önemi veren SEDAŞ yöneticileri, paydaş iletişimi kapsamında Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ile bir araya geldi.

    SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ve Bolu Müşteri Hizmetleri Merkezi Sorumlusu İlhan Özdemir ile Mudurnu Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Eyüp Bensiz Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’i makamında ziyaret ederek SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

    KAYMAKAMA BİLGİ SUNULDU

    SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, “SEDAŞ’ın elektrik tüketimiyle ilgili  fatura tahakkuku ve tahsilatı yapmadığını, bu sürecin perakende şirketler tarafından sürdürüldüğünü, SEDAŞ’ın 4 il 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 mahalleyi kapsayan  20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesinde 1700 çalışanı ile özel şirket olarak hizmet verdiğini, dağıtım şirketi olarak, elektrik dağıtım şebekelerine ait  yatırımları, sayaç okuma, kesme ve açma, yeni binaların enerji müsaadesi, proje onayı, elektrik bağlantısı görevlerini sürdürdüğünü, özellikle aydınlatma, kayıp enerji ile mücadele, elektrik arıza, bakım ve onarım süreçlerine ait görevleri 7 gün 24 saat yaptığını” belirtti. SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, “SEDAŞ hesap verilebilirlik,  kaliteli hizmet ve çözüm odaklı  yaklaşım ilkeleri ile müşteri memnuniyetini hedefliyor. Paydaşları ile etkin iletişim,  işbirliği ve bilgi paylaşımı içinde çalışıyor.”dedi.

    KAYMAKAM ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

    Kaymakam Efecan Şahin, Mudurnu mahalle ve köy muhtarları ile yaptıkları toplantılarda kendisine iletilen öneriler ve talepler ile tespitlerini, SEDAŞ yöneticileri ile paylaştı. Kaymakam Efecan Şahin, SEDAŞ’ın aydınlatma yönetmeliği kapsamında sürdürdüğü faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını belirtti ve  “SEDAŞ ile işbirliğimizi başarılı bir şekilde sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz” dedi. Kaymakam Şahin,  misafirleri ile yakından ilgilenirken, yapılan nezaket ziyareti ve SEDAŞ’ın hizmet odaklı süreçleri hakkında kendisine verilen ayrıntılı bilgiler için teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Paydaşları, Etkin, Iletişimi, Işbirliğini

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İŞTE BU BAYRAK “ Şairinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129