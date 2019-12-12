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Mudurnu kongresi 14 Aralık’ta

Cumhuriyet Halk Partisi Mudurnu İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi 14 Aralık’ta ilçe belediye düğün salonunda gerçekleştirilecek.

Mudurnu kongresi 14 Aralık’ta

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen delege seçimleri ile başlamıştı. İlçelerdeki delege seçimleri de sona ererken kongre tarihleri belli oldu. İlk olarak Mudurnu’da yapılacak olan kongre 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer ilçelerde ise sırasıyla 25 Aralık Seben, 26 Aralık Kıbrıscık, 27 Aralık Dörtdivan, 4 Ocak merkez ilçe, 6 Ocak’ta ise Göynük ilçelerinin kongreleri yapılacak. Şuanda tek adayın bulunduğu Mudurnu’da ilçe başkanlığı olağan kongresi 14 Aralık Cumartesi günü belediye düğün salonunda yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019, 10:41
Esra Perçin

Esra Perçin

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