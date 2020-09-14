Mudurnu Kongresi’nde aday krizi

Haber: C. Kutay Aykan

İlçe Kongrelerine devam eden AK Parti’de, Sezai Gündoğdu Mudurnu İlçe Başkanlığına adaylığını açıklamıştı. Mevcut Başkan Hüseyin Yağın’ın karşısına rakip olarak çıkacak olan Gündoğdu seçime alınmadı. Sezai Gündoğdu İlçe Seçim Kuruluna gerekli itirazları yapacağını söyledi.

DÖRTDİVAN’IN ARDINDAN MUDURNU KRİZİ

AK Parti Mudurnu ilçe kongresi Cumartesi günü Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, diğer ilçelerden gelen belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldılar. İki adayla yapılması beklenen kongreye adaylığını açıklayan Sezai Gündoğdu alınmadı. AK Parti Mudurnu 7. Olağan Kongresi’nde, Hüseyin Yağın yeniden Mudurnu İlçe Başkanı seçildi. Dörtdivan İlçe Kongresi’ne de Belediye Başkanı Hamza Efe ile İlçe Başkanı Hasan Ural arasında yaşanan liste krizi damga vurmuştu. Hamza Efe kongreye katılmayarak tepki göstermişti.

SEZAİ GÜNDOĞDU’NUN LİSTESİNE RED

Öğleden önce başlayan Kongrede, Divan listelerin teslim edilmesi için on dakika süre verdi. Bu süre içerisinde hem Hüseyin Yağın’ın listesi hem de Sezai Gündoğdu’nun listesi Divan’a sunuldu. İstifa etme talebine Sezai Gündoğdu itiraz edince istifa kabul görmedi. Bunun ardından Kongre Divanı bir açıklama yaparak Sezai Gündoğdu’nun listesinin noter onaylı olmadığını bundan dolayı seçime katılamayacağını bildirdi. Divan açıklamasının ardından salonda tartışma çıktı. Tartışmalara rağmen Gündoğdu İlçe Başkanlığı seçimine katılamadı. Gündoğdu ve destekleyen partililer salon dışına çıktı. Tartışmalar salon dışında da devam etti.

‘”SEÇİME GİRMEMEM İÇİN HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINDI”

Kongre’nin ardından bir açıklama yapan Sezai Gündoğdu, “Bugün Mudurnu’da demokrasi ve hukuk ayaklar altına alındı. Seçime girmemem için her şey yapıldı. Süresi içerisinde listemizi teslim ettik. On dakikalık süre içerisinde itiraz ya da istifa da olmadı. Ancak Kongre Divanı hukuka aykırı olarak listemin noter onaylı olmadığını ileri sürerek seçime girmeme engel oldu. Halbuki parti tüzüğü son derece açık. Parti tüzüğünde noter onayı ibaresi yok. Toplam delege sayısının yüzde beşinin imzalı teklifiyle kongrede aday olabilirsin. Mudurnu’da 385 delege var ve ben 35 delegenin imzasıyla aday gösterildim. Ama maksat seçime girmemi engellemek olduğu için noter onayı olmadığı ileri sürülerek seçime girmem engellendi. Sonuçları aldıktan sonra ilçe seçim kuruluna gerekli itirazları yapacağım” dedi.