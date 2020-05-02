Mudurnu-Nallıhan yolu açıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu’da 6 Şubat gecesi başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkiisinde heyelan meydana gelmesi sonucu dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle Mudurnu-Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası sürücüler alternatif yollara yönlendirilmeye başlandı. Ancak sürücülerin yönlendirildiği diğer yolların aşırı bozuk ve tehlikesi olması vatandaşları isyan ettirdi. Birçok vatandaş kapanan yolun bir an önce açılması için yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 ay sonra harekete geçen karayolları ekipleri Mudurnu halkının çilesi haline gelen Aynalıkaya mevkiinde yapılan temizlik çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını da sonlandırdı. Konu ile ilgili olarak Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yolun açıldığı müjdesini verdi. Ak Parti Bolu İl Başkanlığı resmi facebook hesabından yapılan paylaşımda “Nallıhan Mudurnu Karayolunun 6 Şubat tarihinden bu yana heyelan sebebiyle kapalı olan Aynalıkaya mevki bugün saat 10.00'dan itibaren yoldaki yapım çalışmalarının bitmesiyle ulaşıma açılmıştır. İlgi ve desteği için Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederken, emek ve özverili çalışmaları için Karayolları Genel Müdürlüğü personeline şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı olsun Bolu” ifadelerine yer verildi.