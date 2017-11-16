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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Mudurnu ödülünü aldı

    Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda kazanan belediyelere ödülleri, YAPEX Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi.

    16 Kasım 2017 Perşembe 22:55
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    Mudurnu ödülünü aldı
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    Haber: Aysun BEYKOZ
    Kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü, “Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyonu” projesiyle Mudurnu Belediyesi kazandı. Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Nevşehir Uçhisar Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

    Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün kazanan Bolu Mudurnu Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın elinden aldı. Mudurnu Belediyesi, Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Cami Restorasyon Projeleri ile ödüle değer görüldü.

    Ödül töreninde kültürel mirasın korunmasının ve işlevdirilmesinin önemine vurgu yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Özendirme Yarışmasına yoğun ilginin ve nitelikteki artışın, üye belediyelerle kurulan ilişki ağı sayesinde oluştuğunu söyleyerek, iki noktaya vurgu yaptı: ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği Çarşamba Kent Toplantıları ve ÇEKÜL Akademi’nin eğitim programları. İnegöl bu ortaklık içerisindeki değerlendirmelerin verimliliği artırdığını söyledi. Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Özendirme Yarışmasına gelecek yıllarda, somut olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projelerin de başvurmasını beklediklerini söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Tarihi, Kentler, Birliği, (TKB), Bu

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