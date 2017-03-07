Haber: Faruk Çidem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu, İstanbul, Bursa ve Yalova'da Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şahsın içinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapmış Ertuğrul Bozdağ ile eşi ve eski Ak Partili Mudurnu Belediye Başkanı Metin Soygür'ün de yer aldığı öğrenildi.