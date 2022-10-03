Mudurnu ormanları denetlendi

Haber: Süleyman Kurt

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde devam eden silvikültürel uygulamalardan ışık boşaltma, gençlik bakımı, sıklık bakımı ve genç meşcere bakımı sahalarında inceleme ve denetimlerde bulunan Silvikültür Dairesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu, teknik esaslar hakkında genç şeflere bilgilendirmelerde bulundu.

Mudurnu’da gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, İşletme Müdürü Mümin Bayram, İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Söğütdere, Şube Mühendisleri İbrahim Yüksel ve Hasan Erdöl, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve Danışman Mühendisler hazır bulundu.

SİLVİKÜLTÜR NE DEMEK?

Silvikültür, planlı ormancılık yaklaşımıyla, yeni ormanların kurulması, gençleştirilmesi ve bakımı, orman ekosisteminin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda devamlılık kazandırılması ile uğraşan bilim dalıdır