Mudurnu şatoları için kötü haber

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mudurnu ilçesinde Sarot Grup tarafından Araplara satılmak üzere hazırlanan ve içerisinde 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı 'Burj Al Babas' projesinin yapımına 2011’de başlandı. Şato tipideki villalardan 350’sinin satışı inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'dan müşterilere yapıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik krize girmesi nedeniyle proje sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato başvurusu yaptı. Mahkemenin, şirkete verdiği 3 aylık sürenin dolmasının ardından İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Kararın ardından şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durduruldu. Şirket tarafından yapılan itirazlar üzerine 2019 yılının Ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam etmesi yönünde karar verildi. Projede çalışmaları kaldığı yerden devam ederken, Sarot Grup’un mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, şirkete ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

2 YIL SONRA YENİDEN KONKORDATO İÇİN BAŞVURDULAR

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nde başvuru ile ilgili değerlendirme süreci devam ederken, proje kapsamındaki inşaat çalışmaları ve satış yeniden durdu. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, "Şu anda satış ve inşaat çalışması durdu. Konkordato ilan ettik. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Yeniden inşaatın başlaması ve projenin tamamlanması için Kuveyt'teki proje üyesi yatırımcılarla bir araya gelinmesi gerekiyor" dedi.

İLÇE HALKI PROJENİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Mudurnu'da yaşayanlar, 'cittaslow' (sakin şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan ilçenin tarihi dokusuna yakışmadığını dile getirse de projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. İlçede yaşayan Zeynep Koca, "Burayı Araplar gelip almışlar, ben de daha önce burada çalıştım. İflas durumu oldu. Burası Mudurnu'ya çok şey katar. Biz içine de baktık. Gayet güzel, çok hoş. Şu anda kötü görünüyor ama bitmiş binalar çok güzel. Burası gelişir bu sayede. Buranın faaliyete geçmesi iyi olur" diye konuştu.

“KEŞKE HİÇ BAŞLANMASAYDI”

Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan Mehmet Kadri Bengiboş ise "Orada yapılan binalar, Mudurnu'nun kültürel yapısına uygun değil. Bizim yöremize, gelenek göreneklerimize o tür binalar uygun değil. Genç nesle göre yatırım amaçlı yapılmış. Oradan esnafımız yararlanmaz. Oraya bir büyük AVM yapılacak. Orada kurulacak. Buradaki esnaf zaten bitik durumda. İyice insanların ayağı buradaki esnaftan kesilecek. Keşke hiç başlanmasaydı" dedi.

“BURAYI BİR ZENGİN ALSIN, BU BİNALAR ÇÜRÜMESİN”

Muharrem Özsarı da "Oraya gerçekten üzülüyorum. Bu kadar masraf edilmiş. Bu kadar güzel görünüyor. Burayı Türkiye'de alacak zengin yok mu? Burayı bir zengin alsın. Bu binalar çürümesin. Çok orijinal yapılar bunlar. Binalar bence çok güzel. Araplar için güzel. Bize uymaz da başka yerden gelenler için güzel. Bunlar için planlı yapıldı. Zengin bir adam alıp da burayı bitirsin" ifadelerini kullandı.