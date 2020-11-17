Mudurnu şatoları için yeni karar

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde inşa ettiği şato tipi villaları ile uzun zamandır gündemde olan Sarot Grup, iki yıl içinde 2 defa konkordato başvuru yaptı. Burj Al Babas tarafından inşa edilen şato tipi yüzlerce villa Kuveyt başta olmak üzere körfez ülkelerinde yaşayanlara satılmaya başlandı. Alacakların tahsil edilememesi sonucu Sarot Grup iki yıl önce ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Sarot Turizm, Burj Al Babas Termal ve Bolu-E Enerji şirketleri için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Konkordato başvurularının olumsuz sonuçlanması sonucu mahkeme üç şirket için de Ekim 2018’de iflas kararı verdi. Şirket avukatları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, şirketlerin borca batık olmadığını tespit ederek, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. İstinaf mahkemesinin kararını Yargıtay da onadı.

MAHKEME ‘1 YIL DOKUNMAYIN’ DEDİ

Sarot Grubu bünyesindeki 3 şirket, iflastan kurtulmasına rağmen beklediği ekonomik toparlanmayı sağlayamadı. Ekonomik dar boğaza giren şirketler için bu yıl ikinci defa konkordato başvurusu yapıldı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şirketlere belirli bir süre verilmesi halinde faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri belirtildi. Grubun avukatı Fazıl Erat dava dilekçesinde, var olan borçları aşan bir malvarlığının bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, yapılan ikinci konkordato başvurusu üzerine önce 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Daha sonra bu süreyi 2 ay daha uzatan mahkeme, 13 Kasım’da görülen duruşmada başvuru için kritik kararı verdi. Alacaklı şirketlerin avukatları, hazırlanan komiser heyeti raporunun gerçeği yansıtmadığını belirterek şirketler için mühlet kararı verilmemesi talebinde bulundu. Tarafların talep ve savunmalarını alan mahkeme, üç şirket için 1 yıl sürecek kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme kararına göre bir yıl boyunca belirtilen şirketlere yönelik herhangi bir haciz işlemi yapılamayacak. Grubun toplam borcunun ise 80 milyon seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 12:19