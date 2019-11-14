Mudurnu şatolarında Hristiyan klibi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesinde Sarot Termal’e ait Burj Al Babas adlı şato tipi evlerden oluşan villa kent inşaatının ekonomik sebeplerle durdurulması geçtiğimiz yıllarda gerek ulusal gerekse dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran ayında konkordato için başvuru yapmış ve daha sonra İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı vermişti. Şirket iflas kararının ardından icradan inşaatlara devam için izin almıştı.

HAÇ İŞARETLERİ, RAHİBELER…

Aradan geçen zamanda terk edilmiş kasaba görüntüsüne bürünen Burj Al Babas’ta Fransız sanatçı SebastiAn yeni parçası için klip çekti. Fransız sanatçının klibinde birçok Hristiyan dini sembollere yer vermesi dikkatlerden kaçmadı. Klipte rahibe kıyafetli onlarca kadın yer alırken, bir sahnede ise haç işaretleri üzerine kızların dans görüntüsü verildi. Rahibeler ve dansçılar arasında dolaşan Sebastian’ın Sober adlı parçası kısa sürede on binlerce kez izlendi.