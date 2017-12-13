HABER:Aysun Beykoz

Kent merkezinde ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kentte polis ve jandarma ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Ekipler, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Bolu – Mudurnu karayolunda etkili olan sis ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor. 55 Kilometrelik yolda zamamn zaman yaşanan sis yoğunluğu görüş mesafesinin 15 metrenin altına düşmesine neden oluyor.