Mudurnu sular altında kaldı!

Mudurnu’da Cumartesi günü etkisini gösteren sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Mudurnu sular altında kaldı!

Mudurnu’da öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum ile zemin katlarını su bastı. İlçede altyapı sorunları nedeniyle sokaklar dereye döndü. Cadde ve ara sokaklarda meydana gelen su birikintileri sürücülere araç kullanırken zor anlar yaşattı. Belediye yetkilileri tarafından durum adeta görmezden gelindi. Mudurnu Belediyesinin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sınıfta kalması vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

Sağanak yağışın ilçede aralıklarla devam ettiği ve halen daha su birikintilerinin alt yapı sorunları nedeniyle cadde ve ara sokaklarda durduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 13:31
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