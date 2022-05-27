Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu’nda Mezuniyet Heyecanı

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçemizdeki okul kampüsünde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. 6 bölüm ve 6 programda 421 adet öğrencinin eğitim aldığını söyleyen yüksekokul müdürü Doç. Dr. Nezih Okur, yüksekokuldaki öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BAİBÜ Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu kampüsünde yapılan 23. mezuniyet törenine okula ismi verilen Süreyya Astarcı da katıldı. Astarcı mezun olan öğrencilere, "sevgili gençler, sizlerin cesareti ve kararlılığıyla en sıkıntılı zamanlarda bile hep beraber tüm ümitlerimizi yeniden canlandıracağız. Bu vatan sizden sadece çalışkanlık, azim ve üretim beklemiyor. Aynı zamanda hiçbir zaman gücünü kaybetmeyen güçlü bir iradeye sahip olmanız da bu millete olan en büyük borcunuzdur" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, mezuniyet sevincini keplerini hep birlikte havaya atarak kutladı.