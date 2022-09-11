Mudurnu tarihi Dumlupınar İlkokulu’nun deprem güçlendirme projesinin hatalı olduğunu belirten Mudurnulu vatandaşlar dertlerini Bolu Valisi’ne anlatamadı. Vali projeye uygun imalat yapılıyor açıklamasında bulundu.



Haber:Okay Özcan

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu’nun deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, tarihi binanın çatısına yapılacak betonarme güçlendirme ve tarihi yığma taş sistemle yapılmış duvarın içine ve dışına yapılacak beton destekler Mudurnulu vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Binanın güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Mudurnulular yapılan projenin son derece hatalı bir proje olduğu konusunda ısrar ediyor. Projenin tamamlanmasının ardından binanın tarihi dokusunun kaybolacağı ve yapılan çalışmaların binanın kendisine ağır geleceği ve bu nedenle ufak bir sallantıda bu yükü taşıyamayacağı gerekçesiyle tedirginlik yaşıyor.

Konu ile ilgili 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı öncesinde yapılan kapsamlı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Dumlupınar İlkokulu’nun güçlendirme kapsamına alınması ve güçlendirme yapılması gereken okullar arasında olduğunu belirterek, “Okulun projesi üniversitenin ilgili bölümleri tarafından onaylandı. Binanın depreme dayanıklı olması noktasında teknik elemanlar projeyi çizdi. Bize de böyle bir proje örneği geldi. Proje kapsamda okulun onarımına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MESELE GÖRÜNTÜ DEĞİL

Binanın dışının sıva ile kaplanacağı belirtilen proje için, “Onarım ve dış cephesi yöresel mimariye uygun” olacağını belirten Kılıç, “Belki binanın taş görünümü olmayacaktır ama depreme dayanıklı şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Meselenin görüntü olmadığını belirten ilkokul öğrenimini Mudurnu Dumlupınar İlkokulunda alan İnşaat Yüksek Mühendisi Nevzat Anlıtan, “Projenin tamamlanması durumunda binanın tarihi dokusu kaybolacak. Ama asıl mesele görüntü değil yapılan çalışmalar binanın kendisine ağır bir yük getireceğinden ufak bir sallantıda bu yükü bu yığma sistem bina taşımayacaktır” dedi.