Mudurnu tedirgin

Haber: C. Kutay Aykan
Hacıalimler Köyü cami imamı 52 yaşındaki Hulisi Savaş, arife günü kene ısırması şikâyetiyle Mudurnu devlet hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Atatürk şehir hastanesine sevk edildi. Şehir hastanesinde fenalaşan imam Yoğun bakıma alındı. Öte yandan Hacıalimler köyünün yaklaşık 3 kilometre yakınında bulunan Keçikıran köyünde 80 yaşındaki İbrahim Kaygı’yı kene ısırdı. Köy muhtarı Birol Savaş yaşlı amcayı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürdü. 80 yaşındaki İbrahim Kaygı’nın bacağına yapışan kenenin çıkarılmasının ardından taburcu edildi.
Bir hafta içinde Mudurnu Keçikıran ve Hacıalimler köyünde iki ayrı kene ısırması vakası meydana gelmesi köylüyü tedirgin etti.