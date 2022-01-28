Mudurnu TOKİ’lerde vatandaşın mağduriyeti sürüyor

Haber: S. Özge Yücel

Mudurnu’nun Kaygana Mahallesi’nde bulunan 4. Etap TOKİ Konutları’ndaki yaklaşık 400 daire, kazanının devreye sokulmamasına tepkili.Site yönetimine kömür ücreti verdikleri halde kazanın yanmadığını söyleyen siteliler, ateş yakarak durumu protesto etti. İddiaya göre, toplu konut yönetimi eylül ayından bu yana ‘kazanda arıza ve bilye sorunu var’ diyerek doğalgaz kazanını çalıştırmıyor. Kömür ücreti için tüm konutlardan para toplandığı halde kazanın çalıştırılmadığını belirten siteliler, gece saatlerinde bir araya gelerek konut yönetimini protesto etti.

‘SÖZDE DAR GELİRLİLERE YAPILAN EVLER’

Konut yönetimi önünde bekleyenler, 6 bin 500 TL kömür parası ödedikleri halde kazanın devreye sokulmadığını, dışarıda ateş yakarak ısındıklarını belirtti. Yönetim tarafından açıklama bekleyen biri, “Kömür parası, elektrik parası verdik. Hastası olanlar var. Kömür bitti. Okulun yardım kömürleri ile ısınmaya çalışıyoruz. Kömür parasının belgeli bir şekilde bize gösterilmesini talep ediyoruz. Kazanların da yanmasını istiyoruz. 20 ton kömür gelmiş. 10 ton aşağıya, 10 ton yukarıya… Sözde dar gelirlilere yapılan evler bunlar” diyerek tepki gösterdi.

‘ASGARİ ÜCRET ALAN AYDA 2 BİN TL YAKIT ÜCRETİ Mİ ÖDEYECEK?’

Beklemeye devam eden diğerleri ise, “Sesimizi duyan yok. Yetkili kimse çıkmıyor. Durumumuzu kaymakam ve belediye de biliyor. İlçedeki tüm siyasilerin haberi var. Ankara, İstanbul her taraf biliyor. Mağdur durumdayız. Burada oturanlar asgari ücretle çalışan insanlar. Kredisini mi ödeyecek, ev taksitini mi ödeyecek yoksa ayda 2 bin TL yakıt ücreti mi ödeyecek?” dedi.

‘SÜREKLİ ARIZA VAR’

Sitede yaşayan bir kadın da, “Yaktık, yakıyoruz dediler. Arada yandı ama etaplardan bir kısmı yanarken diğer kısmı yanmıyor. Sürekli bahaneler söylendi. Ayda bir bilye değişiyor. Sürekli ‘arıza var’ deniliyor. Herkes evine soba kurdu. Soba ile ısınmaya çalışıyor. Ama bu duruma çözüm bulunmalı. Bu etaplarda yaşlılar ve çocuklar oturuyor. Onlar soğuk havaya karşı daha hassas. Sürekli hasta oluyorlar” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 16:41