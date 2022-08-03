Mudurnu ve Göynük'te Emekli Astsubay Rüzgarı!

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şubesine bağlı 40 emekli astsubay, dernek Başkanı Ramazan Musluk öncülüğünde Bolu’nun buram buram tarih kokan Mudurnu ve Göynük ilçesini ziyaret etti.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan ilçelere gelen astsubaylar, hamam, konak, saat ve zafer kulelerini gezerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra grup, doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü'nü gezdi.

MUDURNU'NUN HER YERİNDEN TARİH FIŞKIRIYOR

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk, tarihi ve güzel yerleri dolaşarak güzel gün geçirmek istediklerini belirterek, "Mudurnu'nun her yerinden tarih fışkırıyor. Görülecek o kadar güzel yerler var ki, ileriki günlerde daha fazla zaman ayırarak gelip tekrar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022, 12:51