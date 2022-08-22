Mudurnu ve Göynük’te Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 22 Ağustos günü gece saatlerinde Bolu’nun batı ilçeleri Mudurnu ve Göynük öncelikli olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verileri doğrultusunda, kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar Bolu’nun batı ilçeleri ve Düzce’nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.