Mudurnu ve Göynük’ü örnek alıyorlar

Haber: N. Halid Altundal

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Sündiken Dağları'nın eteğindeki Gürleyik Çayı, eşsiz güzelliği ve doğal havuzlarıyla ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Gerek il içinde gerekse çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan Gürleyek’te tarihi öneme sahip evlerin atıl bırakılması yöre halkının ve uzmanların tepkisini çekiyor.

MUDURNU VE GÖYNÜK’Ü ÖRNEK ALIYORLAR

Yıllar öncesinden kalma mimari estetiğe sahip evlerin restore edilmesini isteyen Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, Mudurnu ve Göynük örneğini verdi. İlimizin şirin ilçeleri Mudurnu ve Göynük’te başlatılan projeler kapsamında tarihi öneme sahip birçok konak ile estetik mimariye sahip evler restore edilerek ilçelere güzel bir görünüm kazandırılmıştı. Restorasyon projelerinin ardından bu iki ilçemiz turizmde atağa geçerek Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlamaya başladı.

"GÜRLEYİK'TEKİ EVLERİN RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, yaklaşık 300 nüfuslu Gürleyik Mahallesi'nde bulunan çayın doğaseverleri kendine çektiğini anlattı. Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar bölgeye gidip, çaya girerek serinliyor. Gürleyik Çayı'nın kaynağından döküldüğü yere kadar ceviz ağaçları bulunur. Bunların büyük çoğunluğu sincapların toprak altına sakladığı tohumlar sayesinde büyüyüp yetişmiştir. Gürleyik Çayı'nın çevresinde yapılacak sosyal donatılarla daha da güzelleşeceğine inanıyoruz. Gürleyik'te tarihi öneme sahip farklı eser ve bölgelerimiz de var. Gürleyik'teki evlerin Mudurnu ve Göynük'teki gibi restore edilmesini istiyoruz” dedi.

Gürsoy, mahallede bulunan konağın rölöve ve restorasyonunda kendilerine destek olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya teşekkür etti.