Mudurnu ve Seben’i don vurdu

Haber: C. Kutay Aykan



Eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı tarım alanlarında zarara yol açtı. Yaşanan zirai don olayından geniş bir bitki çeşitliliği olumsuz etkilendi. Önceki gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen zirai don, Özellikle Mudurnu ve Seben ilçesinde bulunan tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber yetişen ürünler büyük zarar gördüğü öğrenildi. Çiftçiler, yaşanan sıkıntılara bir de don etkisi eklenmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirttiler. Çiftçiler, eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığının patates ve mısır gibi geniş tarım alanlarının yanı sıra evlerin bahçelerinde bulunan domates, biber gibi sebzeleri de olumsuz etkilendiği belirttiler.

Mudurnu ilçesinde yaşayan köylüler yaptığı açıklamada, "Sabaha doğru görülen zirai don neticesinde ilçemiz genelinde başta mısır ve patates olmak tarım ürünlerinin zarar gördü. Tüm çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdiler.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise yaptığı açıklamada, “Seben Domatesi, Seben Karpuzu, Seben Kabağı, Seben Biberi diye kalitesiyle, lezzetiyle nam yapan memleketimizin çiftçilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bolumuzun Çukurova’sı Seben’imizde dün gece meydana gelen zirai don üreticilerimizin tarlalarında büyük zarara yol açtı. Kendilerine çok geçmiş olsun diyorum. Sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden emeğini alın terini toprağa eken, büyüten bizlere sunan çiftçilerimiz Allah tekrarını göstermesin inşallah. Zarar tespiti ve fide temini noktasında Seben Kaymakamlığı ve Seben Belediyesi olarak ortak çalışma yapmaktayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 14:00