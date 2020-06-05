Mudurnu'ya helal olsun!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu İlçemizde "kan ver can ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında ilçeye gelen Kızılay ekipleri bağışları kabul etti. İlçe merkezine kurulan kan bağışı otobüsünde Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye başkanı Necdet Türker ve kamu kurumlarının çalışanları ile vatandaşlar kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı yetkilileri, kampanya kapsamında Mudurnu'da 63 kişinin kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Mudurnu’da gösterilen bu vefa örneğinin tüm ilçelere yayılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, “özellikle merkez ilçede bu kan bağışı kampanyasının kurumlar tarafından desteklenmesi gerekir” dediler.