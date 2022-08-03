Mudurnu yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini bilgiler öğreniyor

Haber: Okay Özcan

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 26 Haziran'da çocuklara yönelik başlatılan yaz Kur'an kurslarında eğitim faaliyetleri sürüyor. Beşkavaklar Camisi'ne gelen kız ve erkek çocuklar, imam hatip Ömer Tanrıkulu tarafından Kur'an-ı Kerim'i okuma, sure ve namaz konularında eğitim alıyor.

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EĞİTİM VERİYORUZ

Ömer Tanrıkulu, kurslara 40 öğrencinin katıldığını belirterek, "Öğrencilere, namaz, Kur'an, abdest alma ve temel dini bilgileri öğretiyoruz. Çocuklarımıza hayatları boyunca nasıl ibadet etmesi gerektiğini, temiz ve güzel ahlaklı olmaları için elimizden geldiğince eğitim veriyoruz" dedi.