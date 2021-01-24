Mudurnu yolu tam gaz

Haber: N. Halid Altundal

İlimizin yüzölçümü itibarıyla en büyük ilçelerinden birisi olan Mudurnu İlçemiz ile il merkezini birbirine bağlayan 44 kilometrelik yolun son kalan 14 kilometrelik bölümünün yapım çalışmaları devam ediyor. Daha önce üç etapta yolun %70’lik bölümü tamamlanmıştı. Yolun duble yol haline getirilen yaklaşık 30 kilometrelik bölümünün son etabı olan ve Gövem Köyü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kavşağına kadar olan 14 kilometrelik bölümü yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden etapta yol kenarında dekupaj çalışması sürdürülüyor. Yolun bir kenarında bulunan toprak ve kaya kütlelerinin alınarak yolun genişletildiği belirten yetkililer, “çalışmalar pandemi sürecinde de devam ediyor. Bir yıl içerisinde imalatı tamamlayarak yolu hizmete açmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptılar.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yolun son etabı için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen haber ekibimiz yol yapım çalışmalarını sizin için görüntüledi. Yol yapımı tamamlandığında 44 kilometrelik yolun tamamı duble (bölünmüş) yol haline gelmiş olacak.