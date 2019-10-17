Mudurnu yolunda feci kaza

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre kaza Mudurnu’nun Gövem Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan 14 DF 792 plakalı araç karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde bulunan üç kişiden ikisi araç içinde sıkışarak, diğeri ise araçtan dışarı fırlayarak feci şekilde can verdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.