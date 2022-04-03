Mudurnu yolunda kamyonet direğe çarptı

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mustafa Altıntaş idaresindeki 14 DT 560 plakalı kamyonet, Gedikler köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsüyle yanında bulunan Ali Dağcan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. SEDAŞ ekipleri, kamyonetin çarpması sonucu kırılan elektrik direğinin tamir edilmesi için çalışma başlattı.