Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Mudurnu Abant Karayolu Deliceköy yol ayrımı yakınlarında Fatih Kaya idaresindeki 81 DT 229 plakalı traktör, Mudurnu istikametinden Alpagut köyündeki evine gitmekte olan Yunus Baba idaresindeki 14 BV 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan kardeşi Emre Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.