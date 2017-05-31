Haber; Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Mudurnu-Bolu karayolunda seyreden Murat Görgülü idaresindeki sunta yüklü 14 KA 004 plakalı tır, Gedikler köyü yakınlarında şarampole devrildi. Mudurnu İlçemizde bulunan sunta fabrikasından yük saran kamyon sürücüsü fabrikadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan düşük bankete kamyonu devirdi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, 112 Acil Sağlık ekibince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Sürücü Murat Görgülü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat bir süre hastanede tedavi altında kalacağı belirtildi.