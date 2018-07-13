Olay akşam saatlerinde Mudurnu yolu Güneyfelakettin köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu’ya giden Nazım Çeliktaş yönetimindeki 14 GD 137 plakalı otomobil yol çalışmaları nedeniyle inşaat halinde olan menfeze uçtu. Yaklaşık 5 metrelik menfez inşaatına düşen otomobil az daha demir çubuklara saplanıyordu.

Yoldan geçen vatandaşlar kazayı hemen güvenlik birimlerine haber verdiler. Olay yerine gelen Bolu İtfaiyesi ekipleri araçta bulunan sürücü Nazım Çeliktaş ve eşi Ayşe Çeliktaş’ı araçtan çıkardılar. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.