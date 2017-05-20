banner133

banner128

banner101

20 Mayıs 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mudurnu'da 19 Mayıs çoşkusu

    KaymakamEfecan ŞAHİN'ın katılımıyla Kapalı Spor Salonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

    20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:11
    Bu haber 56 kez okundu
    Mudurnu'da 19 Mayıs çoşkusu
    Foto galeriye git

    Haber: ESRA ÖZTÜRK

    ŞAHİN günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi. Gençlik Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Efecan ŞAHİN ve Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL tarafından takdim edildi.

    Törene Efecan ŞAHİN, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL, Cumhuriyet Savcısı Gülizar UŞAN, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat DEMİR,İlçe Emniyet Müdür Vekili Burhan BARAN, İlçe Müftüsü Mehmet YORULMAZ, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

    Şahin ‘ Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak, Türk Milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 98. yıldönümünü, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak milletimize yaraşır bir coşkuyla kutlamaktayız.

    Milli Mücadelenin başlangıcı olarak kabul gören bu anlamlı gün, esareti kabul etmeyen bir milletin gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceği ve yarınlarının teminatıdır. Gençlere değer veren, onlara tarih bilincini aşılayan, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğini güvenle inşa edebilirler.

    Gençlerimize armağan edilen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum’ dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: KaymakamEfecan, ŞAHİNın, Katılımıyla, Kapalı, Spor

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129