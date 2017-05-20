Haber: ESRA ÖZTÜRK

ŞAHİN günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi. Gençlik Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Efecan ŞAHİN ve Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL tarafından takdim edildi.

Törene Efecan ŞAHİN, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL, Cumhuriyet Savcısı Gülizar UŞAN, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat DEMİR,İlçe Emniyet Müdür Vekili Burhan BARAN, İlçe Müftüsü Mehmet YORULMAZ, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

Şahin ‘ Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak, Türk Milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 98. yıldönümünü, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak milletimize yaraşır bir coşkuyla kutlamaktayız.

Milli Mücadelenin başlangıcı olarak kabul gören bu anlamlı gün, esareti kabul etmeyen bir milletin gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceği ve yarınlarının teminatıdır. Gençlere değer veren, onlara tarih bilincini aşılayan, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğini güvenle inşa edebilirler.

Gençlerimize armağan edilen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum’ dedi.