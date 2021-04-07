Mudurnu’da 2 etkinlik birden

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri baharın gelişini ata tohumlarıyla karşıladı. “Kirlendikçe Minik Eller Renklenir Gelecekler” sloganı ile başlattıkları projelerinde, ata tohumlarını toprak ile buluşturdular. Projeye ata tohumları ile destek veren Ziraat Mühendisi Muhterem Çilata ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi Hafzullah Sevim sıfır ilaçsız bir gelecek için ilk adımlarını attılar. İlçe Kaymakamı Fatih Çevik ve beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı da ‘’minik eller toprakla buluşuyor’’ projesinde çocukların yanında yer aldı.

Projenin ilk aşaması olarak, Kaymakam Çevik ve çocuklar topraklı ellerle projeye merhaba dediler.

VATANDAŞA FORKLİFT OPERATÖRÜ KURSU

Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ve Kaymakam Çevik önderliğinde başlatılan, vatandaşa Forklift Operatörü yetiştirme kursu devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 10:04