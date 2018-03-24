Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından vatandaşlara adet ladin, sedir, badem ve ceviz fidanı halk pazarının orada ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım töreninde 3 bin fidan yarım saat içinde tükendi. Mudurnu Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Yüksel Özcan, yaptığı açıklamada, herkesin mutlaka ağaç dikmesi gerektiğini söyledi. "Yeşil bir doğa isterseniz ağaç dikin. Çünkü oksijen ağaçtadır" diyen Özcan, Mudurnu halkının ağaç dikmeyi sevdiğini kendilerinin de vatandaşların bu sevgisine karşılık vermek için belirli zamanlarda fidan dağıttığını kaydetti.