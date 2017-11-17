Haber: Semih BAYKAL

İlçe Kongrelerini yapmaya hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de, İlçe Başkan adayları çıkmaya başladı. 26 Kasım Kıbrıscık ilçe kongresiyle başlayıp 9 Aralık Seben İlçe Kongresiyle tamamlanacak süreçte, Mudurnu İlçe Başkanlığı için CHP Belediye Meclis Üyesi Sami Özdemir aday olacağını açıkladı. CHP’de Bolu Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Sami Özdemir 5 Aralık’ta yapılacak olan CHP Mudurnu İlçe Kongresinde aday olacağını açıkladı.