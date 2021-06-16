Mudurnu’da Asayiş Berkemal

Mudurnu’da sokağa çıkma yasağı kontrolleri devam ediyor. İlçede polis ve bekçi ekipleri, akşam saat 10’dan sonra denetlenmeyen sürücü bırakmadı.

Mudurnu’da Asayiş Berkemal

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı denetimleri Polis ve Bekçi ekipleri tarafından yürütülüyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu vakitlerde 22.00-05.00 saatleri arasında Mudurnu polis ve bekçiekipleri ilçe girişinde bulunanYarışkaşı mevkiindedenetim yaptı. Denetim esnasında sürücülere alkolmetre doğrultan ekipler alkol testi ve ehliyet kontrolleri yaptı. Sokağa çıkmak için Mudurnu halkının yasaklarda kurallara uyduğu ve ekiplerin denetimine takılan her sürücünün izin belgesi mevcut olduğu görüldü.

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