Bu haber 66 kez okundu

HABER: AYSUN BEYKOZ

Mudurnu ilçesinde Beyderesi Köyü Osman çavuşlar Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Mantar toplamak için ormanlık alana giden 78 yaşındaki Ayşe Yardımcı ayının saldırması sonucu hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde kızı hayvanlarını otlattığı alanda cansız bir şekilde cesedi bulunan Ayşe Yardımcı olay yerine gelen jandarma ekiplerince otobsisi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Mudurnuda, Mantar, Toplamak, Gittiği, Ormanlık

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.