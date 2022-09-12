Mudurnu’da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 3 yıl önce tatil amaçlı geldikleri Mudurnu'da tarihi Hacı Şakirler Konağı'nı ziyaret eden Onur ve Duygu Horzum çifti, tatillerini tamamladıktan sonra Türkiye turuna devam etti.

Geçen 3 yılın ardından hayran kaldıkları konağa tekrar gelen Horzum çifti, konağın işletmesini alarak işletmeye başladı.

Türkiye'yi gezme projelerinin olduğunu anlatan Onur Horzum, "Biz 2019 yılında İzmir'den ilk kez Mudurnu'ya geldik. Türkiye'yi gezme projemiz vardı. Projeye Mudurnu'dan başladık. İlçeye geldiğimizde tarihi dokusu olan ilçeyi çok sevdik. İlçede bir ay konakladık. Burada hem Mudurnu'yu tanımış olduk, çevredeki ilçeler olan Göynük ve diğer yerlere de gittik." diye konuştu.

Horzum, yaklaşık 3 yıl boyunca Türkiye'yi dolaştıklarını anlatarak, "Türkiye'nin tüm ilçelerini ve bazı köylerini de giderek, doğayla tarihi ile kültürü ile hepsini öğrendik. Buraya gelme nedenimiz Türkiye gezimize Bolu'dan başlamıştık ve Mudurnu çok sevdik. Buranın tarihi konakları olsun doğası olsun kültürü olsun bizi çok etkiledi." dedi.

Hayran kalıp satın aldıkları Hacı Şakirler Konağı'nın 1842 yılında inşa edilmiş olduğunu vurgulayan Horzum, "Yaklaşık 200 yıllık bir konak. Konakta, 6 odamız var ve yanındaki nalbantlar evinde ise 5 odamız bulunmakta. Konakta toplam 35 kişiyi burada misafir edebiliyoruz." şeklinde konuştu.