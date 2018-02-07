HABER:Ceylan Beykoz

Son günlerde Mudurnu’da meydana gelen trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Mudurnu'dan Akyazı istikametine seyreden Saffet Özkul idaresindeki 54 E 9612 plakalı midibüs, Çamyurdu köyü yakınlarında karşı yönden gelen İmdat Kahveci yönetimindeki 55 LG 217 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada sürücülerle midibüste yolcu olarak bulunan Barış Özdemir yaralandı. Kazanın ardından bulunduğu yere sıkışan midibüs sürücüsü Saffet Özkul, 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Akyazı'daki hastanelere kaldırıldı.