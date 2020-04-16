Mudurnu’da can yakan görüntüler

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz gün Mudurnu 3.TOKİ Konutları'ndaki çöp toplama alanına hayvanları beslemek için giden hayvan severler sokak hayvanlarının ölü olduğunu gördü. Daha önce de benzer şekilde ölümlerin yaşandığını belirten hayvan severler, sokak hayvanlarının zehirlenmiş olabileceğini iddia etti.

Yaşanan acı olayla ilgili konuşan gönüllü hayvan severler, “Olayı gençlik hastalığı diyerek kapatmaya çalışıyorlar. Daha bir gün önce koşturup oynayan hayvanların bir anda ölmesi düşündürücü. Belediyeyi aradım, ilgilenecekleri söylediler. Saatlerce bekledik ama kimse gelmedi. Geçen gün de gelip belediyenin çöp arabasıyla alelacele hayvanların ölüsünü aldılar. Biz kendi imkanlarımızla burada hayvanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bir kedinin kanaması vardı, alıp barınağa götürüp tedavi ettirdik. Bunları yapmaktan yorulmuyoruz. Ama o yavruların ne suçu vardı. Gençlik hastalığı diyerek geçiştiriyor Mudurnu Belediyesi. Hiçbir test yapmadan direkt bunu söylüyorlar. Belediyeyi aradığımızda bu kadar işimiz varken bunlarla mı uğraşacağız diye karşılık alıyoruz” dediler.

BU NE SORUMSUZ BELEDİYE

Mudurnulu hayvanseverler ayrıca yaşanan ölümlerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında belediyeden zabıtanın gelip, “Abartıyorsunuz. Gençlik hastalığından ölmüşler işte. Gereksiz yere uzatıyorsunuz” diye ifadelerde bulunduğunu belirtti. Hayvanseverler Kaymakamla ve İlçe Emniyet Müdürü ile görüştüklerini ve kendilerinin konuyla ilgileneceklerini belirttiğini söylediler.

Öte yandan daha önce barınak yapılması adına ilçede imza topladıklarını bildiren hayvanseverler Belediye Başkanı Necdet Türker’in “Madem o kadar seviyorlar 50 lira versinler yaptırsınlar” sözleriyle yanıt aldıklarını belirttiler.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Acı olay sonrası belediyenin sorumsuzluğuna tepki gösteren Betül Yasul ve Gülay Canbolat isimli hayvanseverler şu paylaşımlarda bulundular:

“Ne ara bu kadar kötü olduk! Ne ara bu kadar merhametimizi vicdanımızı kaybettik. Onların da bir canı olduğunu nasıl unutup da onlara bunu reva gördünüz! Bu yavrular size bunu yaptıracak ne yapmış olabilir? Allah büyük başımıza bu musibetler neden geliyor, neden bu virüs bitmiyor diye düşünmenize gerek yok işte cevap ortada!

Bu sabah yavruları göremediğim için aşağı indiğimde bu manzarayla karşıladım şu an çok üzgünüm. Zabıtayı aradım, maalesef gelen olmadı sonrasında Betül arkadaşımı aradım ve ‘abla gel şüpheli bir ölüm söz konusu. Gidelim ve başvurularımızı yapalım’ dedim. Önce belediyeye, sonrasında kaymakamlığa ve oradan da emniyete gittik başvurularımızı yaptık sonrasında olay yerine tarım işten ve emniyetten geldiler ve gençlik hastalığı dediler, her hangi bir otopsi yapılmadan. Bir hafta öncesi bu canlıların aşıları Merve Öztürk tarafından yapılmıştı. Halbuki ben artık bir şey diyemiyorum, sadece insanlığımdan utanıyorum.”