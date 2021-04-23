Mudurnu’da da 23 Nisan çoşkusu!

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde,TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kaymakam Fatih Çevik öncülüğünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende, Kaymakam Çevik’e her kurumdan bir temsilci eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği gibi vatandaşlar da törene katılamadı. Kutlamalar kapsamında, saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Bunun yanı sıra, Kaymakam Çevik sosyal medya hesabından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şunları kaydetti:

“Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yılı ve #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”