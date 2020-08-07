Mudurnu’da da denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında ilimiz Mudurnu ilçesinde denetim yapıldı.

Mudurnu’da da denetimler yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulanan genelgede, bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valiliklerintalimatlandırıldığı vurgulandı.

Bu talimatlar çerçevesinde tüm Türkiye ve ilimizde olduğu gibi Mudurnu’da da denetimler başladı. Toplu taşıma araçları, ticari taksiler, lokantalar, marketler, kıraathaneler, kuaförler, kırtasiyeler gibi birçok iş yerinde denetimler başladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 23:17
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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