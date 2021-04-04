Mudurnu’da da sıkı denetim devam ediyor

İlimiz Mudurnu ilçesinde Kaymakam Fatih Çevik öncülüğünde koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Kaymakam Çevik, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.

Mudurnu’da da sıkı denetim devam ediyor
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Mudurnu’da da sıkı denetim devam ediyor

Mudurnu’da da sıkı denetim devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçtiğimiz gün ülke genelinde gerçekleştirilen koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler ilimiz Mudurnu ilçesinde de Kaymakam Fatih Çevik tarafından yapıldı. Kaymakam Çevik, mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi amacıyla esnafı ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kaymakam Çevik,  denetimlerde esnafı ve vatandaşı kurallara uymaları konusunda bizzat uyardı. 

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 16:24
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