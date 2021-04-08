Mudurnu’da denetimler devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçtiğimiz gün ülke genelinde yapılan koronavirüs ile mücadele kapsamındaki denetimler ilimiz Mudurnu ilçesinde de gerçekleştirildi. Mudurnu Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan denetimlerde kontrollü normalleşme döneminde uygulanan Dinamik Denetim Modeli kapsamında işyerleri ve toplu taşıma araçları denetlendi. Bunun yanı sıra, Kaymakamlık tarafından yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar salgının yayılmasını önlemek adına, kurallara uyulması konusunda uyarıldı

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 12:10