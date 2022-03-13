Mudurnu’da feci kaza

Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Erdal Y. idaresindeki 06 BGF 658 plakalı otomobil, karşı istikamette ilerleyen Arif Y'nin kullandığı 81 ABV 373 plakalı kamyon Dedeler köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, sürücü Erdal Y. ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.